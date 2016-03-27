عناصر و أغذية طبيعية لزيادة الإخصاب و الحيوية و علاج الضعف

إن استهلاك كميات معقولة من الفيتامينات الطبيعية مهم جداً لصحة الإنسان عموماً, و خصوصاً مجموعة فيتامينات ( B ) , و كذلك فيتامين ( A ) و فيتامين ( C ) و جميعها جيد جداً, و و لكن يتميز فيتامين ( E ) بأنه يساعد على إنتاج هرمونات الذكورة و تجديد الخلايا بإنتظام.

وصفات الغذاء و الفاكهة الأفضل لزيادة الطاقة, الرغبة, و التحفيز الطبيعى

و من أهم المحفزات بالنسبة للرجال تأتى البهارات, و الدور الرئيسي للبهارات يتمثل فى أنها محفز ممتاز للدورة الدموية الموضعية و هذا يساعد في حالات الضعف الثانوية, و من البهارات الأكثر فاعلية يأتى الفلفل, و الزنجبيل, و جوزة الطيب.

كما أن عنصر الزنك مهم جداً لحيوية الرجل, و إذا اختل الزنك في غذاء الطفل فإن ذلك يؤثر على مستوى قدرته و مستوى الإخصاب عنده فى سن النضج, كما أنٌ قلة الزنك لدى الرجل الناضج تقلل لديه الرغبة بشكل عام.

و العسل النقى يحتوى على تركيبة غذائية خاصة جداً من بينها مجموعة فيتامين B , و هو ذو تركيبة خاصة فعالة أثبتت الأبحاث أنها مفيدة فى زيادة قدرة الرجال, و ترفع من مستوى الإخصاب.

لقد اكتشف العرب قديماً فائدة الجراد, و هو من أهم الحشرات التى تمنح الرجال القدرة و الطاقة و الحيوية نظراً لغناه بالبروتين الطبيعى النادر, فضلاً عن عناصر أخرى محفزة و قد ثبت أن لها تأثير جيد على تنشيط الطاقة.

كما ان الخضروات الطازجة عموماً مهمة جداً, و تمنح فاعليتها على المدى البعيد بحيث تجعل الصحة افضل لكن هناك بعض أنواع الخضروات تعتبر أسرع تأثيراً مثل الزيتون لاحتوائه على مادة كيميائية ذات تأثير فورى منبه لمركز الإخصاب في دماغ الإنسان.

شبكةعيونالإخبارية

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