بالصور.. النيابة تبدأ التحقيق مع "الدكش" لاتهامه باغتيال معاون الخانكة

بدأت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار أحمد عبد الناصر، التحقيق مع محمد حافظ الشهير بـ"الدكش"، بعدما تمكنت مباحث القليوبية، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، من ضبطه لاتهامه فى قضية الاعتداء على قوة من مركز شرطة الخانكة، ما أدى إلى استشهاد النقيب إيهاب جورجى وإصابة 3 مخبرين آخرين فى فبراير الماضى.

وكانت معلومات سرية وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، باختباء "الدكش" المتهم الخطير والمطلوب على ذمة عدة قضايا داخل أحد الأوكار بمنطقة المثلث الذهبى فى شبين القناطر.

تم عرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، وتم وضع خطة محكمة لمحاصرة وكر المتهم لضبطه دون وقوع أى خسائر أو اشتباكات.

وتوجهت القوة المكبرة، فجر اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام بإشراف اللواء سيد جاد الحق والعمليات الخاصة، وتم محاصرة وكر المتهم وسط الزراعات، وهاجمت القوات التى ضمت كلا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفي هاشم المراغي والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث الخانكة، وتم ضبط المتهم دون وقوع خسائر بين القوات وضبط بحوزته كمية من المخدرات ومبلغ مالى وأسلحة نارية.

على الفور تم نقل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لبدء التحقيقات معه فى وقائع تجارة المخدرات والهجوم المسلح على قوة مركز شرطة الخانكة الشهر الماضى ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث المركز النقيب إيهاب جورجى و3 مخبرين وإصابة معاون المباحث الثانى و2 من المخبرين

>تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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