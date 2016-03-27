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بالصور.."زراعة الشرقية" تقرر وقف صرف شحنة السماد وتحليلها بعد شكاوى منها

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بالصور.."زراعة الشرقية" تقرر وقف صرف شحنة السماد وتحليلها بعد شكاوى منها بالصور.."زراعة الشرقية" تقرر وقف صرف شحنة السماد وتحليلها بعد شكاوى منها
توجهت لجنة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية، تحت إشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، إلى معامل وزارة الزراعة بمعهد بحوث الأراضى والمياه لتسليم العينات المسحوبة من الأسمدة "سوبر فوسفات" للتحليل والوقوف على سلامة جودتها قبل توزيعها على المزارعين استعدادا لانطلاق الموسم الصيفى.

وقال المهندس عاطف زناتى، مدير عام الرقابة على المبيدات بالمديرية، إن هذه العينات من 10 مراكز هى "الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، ههيا، أبو كبير، القنايات، الحسينية، منشأة أبو عمر، بلبيس، صان الحجر"، ومن المقرر ظهور عينات التحليل خلال أسبوعين.

كان قد قرر المهندس علاء عفيفى، مديرية الزراعة بالشرقية، فى وقت سابق، وقف صرف شحنة السماد، بالجمعيات الزراعية بالمحافظة، وتشكيل لجنة مكبرة لسحب عينات من السماد من جميع الأفرع، لتحليلها للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مادة كاوية عالية التركيز، قد تضر بالأرض أو المستخدمين لها، جاء ذلك على خلفية شكوى عمال من أولاد صقر والزقازيق، بتعرضهم للالتهابات وحروق جلدية، خلال تشوين تلك الحمولة بالجمعية الزراعية بمنشية ناصر وبنى عابد، وحُررت محاضر بذلك.

وقال محمد الباز وهانى عزت، المحاميان عن المصابين، إنه تم توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة الطب الشرعى، وفى انتظار ظهوره لعرضه على النيابة العامة.

لجنة إدارة الرقابة - المبيدات والمخصبات الزراعية -الشرقية (1)

لجنة إدارة الرقابة - المبيدات والمخصبات الزراعية -الشرقية (2)


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