طبيب نسا: 20% من حالات الإجهاض المتكرر بسبب عيوب تشريحية فى الرحم

أكد الدكتور على أحمد أبو النصر مدرس مساعد أمراض النساء والتوليد، بالمركز القومى للبحوث، أنه تم إجراء بحث عن الإجهاض المتكرر، وأحدث الوسائل التشخيصية لهذه الحالات باستخدام المنظار الرحمى الموجود بالعيادات والذى لا يتطلب تخدير المريضة أو أى تحضير قبل إجرائه.

وقال الدكتور على أبو النصر، إن البحث أثبت أن 20% من حالات الإجهاض المتكرر تحدث بسبب عيوب تشريحية فى الرحم، وإن أفضل وسيلة لتشخيصها يكون باستخدام هذا المنظار، كما أن له دور علاجى فيها، موضحا أن من أمثلة هذه العيوب الأورام الليفية والزوائد اللحمية والحاجز الرحمى، والالتصاقات الرحمية بجدار الرحم، حيث يتم استئصالها من خلال هذا المنظار بإجراء بسيط وغير معقد.

>وأشار إلى أن هذه الطريقة، تتم بتشخيص وعلاج المريضة دون الحجز فى المستشفى ودون استخدام أى وسيلة تخدير، ما يقلل التكلفة المادية على المريضة أو على الدولة فى المستشفات ويجنب المريضة الدخول فى المستشفى.

- أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر

>

- استشارى توليد يؤكد إمكانية علاج تشوهات الجنين جراحيا أثناء الحمل

>