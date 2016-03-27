ساخرا من لقاء” منى الشرقاوى مع “ميسى”..المستكاوى:”هو ده حوار مع كتكوت؟”

سخر الكاتب الصحفى والناقد الرياضى حسن المستكاوى من طريقة حوار منى الشرقاوى ( مقدمة برنامج “نعم انا مشهور” )بالحلقة التى أستضافت بها نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين “ليونيل ميسى”،موجها لها سؤاله ” هو ده حوار مع كتكوت؟”.

المستكاوى عبر سخريته ،وكتب “لن أعلق الأن على حوار ميسى لأننى لم أشاهده بعد .. وسوف أعلق بعد مشاهدتى له بالكامل ، لكننى تابعت مقطع صغير جدا سألت فيه منى الشرقاوى النجم الشهير عن أنه يعطى الكرة لزملائه ليسجلوا فيردوها هم إليه لكى يسجل هو .. بالذمة ده سؤال يامنى هو ده حوار مع كتكوت ؟!”.