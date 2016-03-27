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محمد عبد الوهاب لـ في الجول: سنستمر في أداء مهمتنا.. الأهلي أهم

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محمد عبد الوهاب لـ في الجول: سنستمر في أداء مهمتنا.. الأهلي أهم محمد عبد الوهاب لـ في الجول: سنستمر في أداء مهمتنا.. الأهلي أهم

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن مجلس الأهلي على قرار حله، ما يجعله ساريا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس، وهو الحكم الذي طعن عليه الأهلي.

وبعدها أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بتعيين نفس المجلس.

ولكن، رفض 5 أعضاء من المجلس قبول قرار التعيين من وزير الرياضة، على رأسهم نائب الرئيس أحمد سعيد.

ورغم رفض المحكمة الإدارية العليا لطعن الأهلي، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعوى أخرى ترى بطلان قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس الأهلي يوم 22 مارس الماضي.

وبهذا الحكم، يبقى مجلس الأهلي معينا ولا تعود له صفة .

الإدارية العليا ترفض طعن مجلس الأهلي على قرار الحل

تقرير في الجول - 4 أسئلة وإجاباتها في رفض طعن مجلس الأهلي على قرار الحل

محمد عبد الوهاب لـ في الجول: سنستمر في أداء مهمتنا.. الأهلي أهم

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فيديو اليوم السابع

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