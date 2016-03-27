وزير الرياضة: سننتظر مصر ونيجيريا قبل تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن مجلس الأهلي على قرار حله، ما يجعله ساريا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس، وهو الحكم الذي طعن عليه الأهلي.

وبعدها أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بتعيين نفس المجلس.

ولكن، رفض 5 أعضاء من المجلس قبول قرار التعيين من وزير الرياضة، على رأسهم نائب الرئيس أحمد سعيد.

ورغم رفض المحكمة الإدارية العليا لطعن الأهلي، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد رفضت دعوى أخرى ترى بطلان قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس الأهلي يوم 22 مارس الماضي.

وبهذا الحكم، يبقى مجلس الأهلي معينا ولا تعود له صفة المنتخب.

الإدارية العليا ترفض طعن مجلس الأهلي على قرار الحل

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