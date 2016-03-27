تقرير في الجول - 4 أسئلة وإجاباتها في رفض طعن مجلس الأهلي على قرار الحل

ماذا يحدث بعد رفض المحكمة الإدارية العليا لطعن الأهلي على حل المجلس؟ أول سؤال في مجموعة علامات استفهام صارت تحيط بالنادي الأحمر بعد قرار المحكمة.

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أسئلة عديدة تدور في ذهن المتابع للوضع الذي يمر به الأهلي إداريا للمرة الأولى في تاريخه، قد يكون أهمها..

ما هو موقف مجلس محمود طاهر في الوقت الحالي؟

مجلس محمود طاهر باقي في موقعه، حتى أن تفصل الإدارية العليا في دعوى بطلان قرار وزير الرياضة خالد عبد العزيز بتعيين المجلس. (طالع التفاصيل)

وفي حال عدم فصل المحكمة في الأمر قبل مرور سنة – المدة التي حددها وزير الرياضة لتعيين المجلس – يتحدد موقفه في الانتخابات التي سيتم الدعوة لها في الجمعية العمومية العادية بعد عام.

ماذا عن رافضي التعيين؟

نائب الرئيس أحمد سعيد، والأعضاء طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري هم الخمسة أعضاء اللذين رفضوا قرار التعيين.

الخماسي أصبح خارج مجلس الأهلي بشكل رسمي ولا تجوز عودتهم للمجلس.

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ما هي صلاحيات مجلس طاهر؟

السداسي المتبقي في المجلس، والذي قبل التعيين، سيدير النادي حتى انتهاء مدة العام أو فصل المحكمة في دعوى بطلان قرار وزير الرياضة، ولكن في تلك الفترة تعود كل قراراته للجهة الإدارية – وزارة الرياضة – قبل الموافقة عليها.

بمعنى أوضح، كل قرار يصدره مجلس طاهر لا ينفذ حتى توافق عليه الجهة الإدارية.

هل يبقى المجلس بهذا التشكيل؟

الأمر يعود لوزير الرياضة، فهو يملك الحق في تعيين أعضاء أخرين في المجلس كما أنه يستطيع ترك المجلس في شكله الحالي دون تعيين أي أعضاء.

الإدارية العليا ترفض طعن مجلس الأهلي على قرار الحل

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