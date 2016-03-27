تقرير في الجول – بعد حل اتحاد الكرة.. هل يوقف النشاط الكروي في مصر؟

هل يضرب الحكم بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الرياضة المصرية في مقتل؟ هل يتدخل الفيفا فيما حدث ويوقف مشاركة الفراعنة في المحافل الدولية؟

قضت محكمة القضاء الإداري بحل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بناء على دعوى مقامة من الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وعضو الجمعية العمومية للاتحاد.

وبرزت مخاوف من تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع مصر من ممارسة النشاط لتدخل الحكومة في شئون الاتحاد واستقلالية انتخاباته.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي حالات مشابهة أوقف فيها الفيفا منتخبات بسبب التدخل الحكومي في اتحاداتها المحلية.

دعونا نلقي نظرة على القانون أولا.

يتدخل الفيفا لإيقاف النشاط الكروي في دولة تمتلك عضويته في حالة عدم ضمان استقلالية الانتخابات أو تدخل الحكومة في استقلالية قرارات وانتخابات الاتحاد الكروي.

إسبانيا

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب إسبانيا بمنعه من المشاركة في يورو 2008، وذلك في حالة عدم السماح للحكومة في إجراء الانتخابات في ذلك العام، كما كان مخططا لها، واستخدم الفيفا تهديده لمنع الحكومة من التدخل ونجح في ذلك.

إنجلترا

في فبراير 2011 حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكومة من التدخل المباشر في كرة القدم والنشاط داخل إنجلترا، في بيان رسمي. وأوضح البيان أن النوايا غير واضحة كليا وغير مقبولة بالمرة وعليه فقد يلجأ للفيفا وبالتالي يتم إيقاف المنتخب الوطني من المشاركة دوليا.

نيجيريا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا في يوليو 2014 بإيقاف النشاط الكروي في نيجيريا بأثر عاجل وذلك بناء على تدخل الحكومة في النشاط، ووقتها قضت المحكمة بأن يعين وزير الرياضة شخصا من الخدمة المدنية ليدير الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

وجاء تعيين لورانس كاتيكن بعد إصدار المحكمة العليا في ولاية بلاتو أمر قضائي بوقف رئيس الاتحاد الكروي في ذلك الوقت أمينو مايجاري ولجنته التنفيذية ومجلس الاتحاد عن ممارسة مهامهم.

ووجد الفيفا حسب قواعده أن هذا تدخلا مباشرا من الحكومة في كرة القدم، وهو ما تسبب في فرض حظر على النشاط الكروي في نيجيريا.

وواجهت نيجيريا تهديدا بإيقاف النشاط الكروي في 2010 بعد توديع كأس العالم، وذلك بعد قرار الحكومة الفيدرالية في ذلك الوقت بالانسحاب من كافة المسابقات الدولية وحل اتحاد كرة القدم، بالإضافة لفتح تحقيق بشأن الفساد في الاتحاد، وتم إلغاء القرار لتجنب الحظر.

فرنسا

هدد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت فرنسا من التدخل السياسي في شؤون المنتخب، ووقتها هدد أيضا بإيقاف المنتخب عن المشاركة في المسابقات الدولية.

الكويت

هدد "فيفا" الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإيقاف النشاط العام الماضي، وذلك بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلية، ومنحه أسبوعا ليصحح أوضاعه وذلك بعد إصدار مجموعة قوانين رياضية جديدة وجدها الفيفا تهدد سلطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم على النشاط.

الاتحاد الكويتي موقوف حتى اللحظة.

إندونيسيا

قررت اللجنة التنفيذية للفيفا إيقاف الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بأثر عاجل وذلك بسبب تدخل السلطات في شؤون الاتحاد، وجاء في بيان الفيفا الرسمي أن وزير الشباب والرياضة الإندونيسي أو أحد مؤسساته تتدخل في عمل وإدارة الاتحاد.