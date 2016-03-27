خبر في الجول - الإسماعيلي يستعد للزمالك بـ ' الصاعدين '

قرر خالد القماش مدرب الإسماعيلي تصعيد 7 لاعبين للمشاركة مع الفريق في لقاء ودي أمام أمل النادي الاثنين استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم 4 إبريل المقبل.

الـ7 هم أحمد وزة وخالد عيد وأمير شعيب ومحمد هنيدي ومحمد سليمان ومحمد عبد البصير ومهند لاشين.

وينتظر القماش رؤية اللاعبين من أجل الاستعانة بأحدهم في قائمة مباراة الزمالك.

وتخطى الإسماعيلي فريق الرجاء في دور الـ32 من كأس مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفريق مع طلائع الجيش في ثمن نهائي الكأس يوم 13 إبريل المقبل.