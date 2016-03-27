بالصور.. مصرع سيدة فى انقلاب مقطورة محملة بالزلط فوق سيارتها بالمعادى

لقيت سيدة مصرعها، إثر انقلاب مقطورة محملة بالزلط فوق سيارتها، بعد انفجار الإطار الأمامى للمقطورة، أمام أبراج سما أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المعادى.

وظهرت كثافات مرورية، أمام العديد من السيارات أعلى الطريق أمام المتجه من الأوتوستوراد، و فى طريقه إلى المعادى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم انقلاب مقطورة أعلى الدائرى، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث، وتبين انفجار الإطار الأمامى للمقطورة ثم إنقلابها بالطريق أعلى سيارة ملاكى، وقامت سيارة إسعاف بنقلها للمستشفى، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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