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تجمهر سائقى موقف المطرية دقهلية اعتراضا على تحرير مخالفات لهم

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تجمهر سائقى موقف المطرية دقهلية اعتراضا على تحرير مخالفات لهم تجمهر سائقى موقف المطرية دقهلية اعتراضا على تحرير مخالفات لهم
تجمهر العشرات من سائقي الميكروباص بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم امام مجلس المدينة اعتراضا على تحرير مخالفات لهم بمدينة بورسعيد بحجة عدم وجود تصاريح لخطوط السير بين المطرية وبورسعيد.

واشار السائقين الى قيامهم بسداد قيمة الكارتة بموقف المطرية واضافوا أنه يتم تحرير غرامات ضدهم بحوالي 500 جنية ، بمدينة بورسعيد ، واكدوا بان سيارتهم عليها اقساط ولم يتمكنوا من دفع الاقساط بسبب الغرامات المبالغ فيها وطالبو بتدخل محافظ الدقهلية لحل المشكلة.

تجمهر--سائق-الميكروباص---مدينة-المطرية---الدقهلية-(1)

تجمهر--سائق-الميكروباص---مدينة-المطرية---الدقهلية-(2)

تجمهر--سائق-الميكروباص---مدينة-المطرية---الدقهلية-(4)

تجمهر--سائق-الميكروباص---مدينة-المطرية---الدقهلية-(5)


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