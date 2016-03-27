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بالصور.. تكريم 13 أم مثالية بمطوبس بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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بالصور.. تكريم 13 أم مثالية بمطوبس بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالصور.. تكريم 13 أم مثالية بمطوبس بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
كرم المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد رضا الشينى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى 13 أم مثالية بمركز ومدينة مطوبس.

حضر الحفل الذى أقيم بنادى مطوبس الرياضى، برعاية جمعية مستقبل مطوبس والتعاون قسم المشاركة المجتمعية بإدارة مطوبس التعليمية وقصر ثقافة مطوبس، سليم أبو شريف نائب رئيس المدينة، وهشام أحمد يوسف مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ والفنانة رانيا الكومى مديرة قصر ثقافة مطوبس، وماهر وهبان، وطارق بلال وفريق المتطوعين لجمعية مستقبل مطوبس.

وتضمن فقرات الحفل السلام الوطنى والقرآن الكريم وكلمة رئيس المركز والمدينة وكلمات للضيوف ثم كورال وأشعار وغناء فردى وعزف منفرد ثم فقرة تكريم الأمهات المكرمات لعام 2016، وهن سناء السيد فليفل، وناجدة عبد الحليم أبو نار، ونزيهة أمين عثمان، وقمورة عبد الله الراعى، وإكرام فتح الله الصعيدى، ويسرية مصطفى الشاذلى، ومرفت عبد السلام شكر، ونزيهة أحمد الطويل، وحنان أحمد المكاوى، وأمال محمد سالم، وأمياه أحمد مرعى، وفتحية أحمد دياب، وتهانى على النزهى.

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (1)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (2)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (3)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (4)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (5)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (6)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (7)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (8)

احتفال- الام المثاليه - كفر الشيخ (9)


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