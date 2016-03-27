«الإدارية العليا» تصدر حكمًا نهائيًا ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا وباتا، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، وما يترتب عليه من حل مجلس إدارة الاتحاد وإعادة إجراء الانتخابات.

وكان أحد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بطلب بطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة الاتحاد، استنادا إلى وجود مخالفات شابت إجراء الانتخابات وعملية التصويت فيها والتي أسفرت عن فوز جمال علام برئاسة الاتحاد وباقي أعضاء مجلس الإدارة.