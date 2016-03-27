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بالصور.. المسيحيون فى القدس والعالم الغربى يحتفلون بعيد القيامة

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بالصور.. المسيحيون فى القدس والعالم الغربى يحتفلون بعيد القيامة بالصور.. المسيحيون فى القدس والعالم الغربى يحتفلون بعيد القيامة

> يحتفل المسيحيون الغربيون فى الأراضى المقدسة وعبر العالم بعيد القيامة، فى الذكرى التى يتعقدون فيها أن السيد المسيح بعث فى القدس قبل ألفى عام.

اكتظت كنيسة القيامة فى القدس بالمصلين اليوم الاحد، وهو المكان الذى يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب ودفن وبعث.

ومن المتوقع إقامة قداس فى وقت لاحق بكنيسة المهد فى بيت لحم، التى شيدت فوق الموقع الذى يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح ولد فيه.

فى الفاتيكان، ترأس البابا فرانسيس قداسا رسميا مساء السبت. وقال فى عظته إن الظلام والخوف لا يجب أن يسودا ودعا العالم إلى نبذ التشاؤم.

تأتى الدعوة إلى الأمل عشية الاحتفال الأكثر بهجة فى التقويم المسيحي، والذى يتناقض بشكل حاد مع إدانته لهجمات بلجيكا وغيرها.

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الاحتفال بعيد القيامة (7)

الاحتفال بعيد القيامة (8)

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