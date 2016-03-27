"الصحفيين العرب"يستنكر إغلاق مكاتب البغدادية الفضائية..ويؤكد:إجراء لا يتفق مع الديمقراطية

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، إقدام هيئة الإعلام والاتصالات العراقية على إغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية فى العراق بالرغم من قيام القناة برسالة إعلامية هادفة .

وأضاف الاتحاد، فى بيان له أن هذا الإجراء من جانب السلطات العراقية لا يتفق مع الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير ويمنع وصول الرأى الأخر إلى الرأى العام العربى والدولى.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن تضامنه مع نقابة الصحفيين العراقيين فى مطالبة السلطات العراقية بإعادة النظر بالنسبة لإغلاق مكاتب هذه القناة التى تتمتع بسمعة جيدة وتؤدى رسالتها الإعلامية الهادفة ليس فى صالح العراق فقط وإنما فى صالح العالم العربى أيضا .

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى مطالبة السلطات العراقية بإعادة فتح مكاتب قناة البغدادية وإستئناف نشاطها ورسالتها الإعلامية الهامة .

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