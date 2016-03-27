الجارديان: استعادة الجيش السورى لـ "تدمر" من داعش انتصار كبير

وصفت صحيفة الجارديان البريطانية استعادة الجيش السورى لمدينة "تدمر" السورية، من بين مخالب تنظيم داعش الإرهابى بالانتصار الكبير ، مشددة على أن ذلك يفتح الباب أمام استعادة المزيد من المدن والقرى السورية، التى استولت عليها داعش فى السنوات الآخيرة.

وقالت الصحيفة: "بين ليلة وضحاها فقد تنظيم داعش الإرهابى سيطرته على مدينة تدمر السورية، مندحراً إلى الخلف فى واحدة من أكبر الهجمات على التنظيم، وبعد أسابيع من القتال ضد مليشيات التنظيم التى كانت قد سيطرت على المدينة فى شهر مايو من العام الماضي".

ويبدو أن نهاية جديدة وقريبة ستكتب للدواعش فى عدد من المناطق السورية، إذا استمر القتال على هذا النحو، الأهم من ذلك أن وحدات الهندسة العسكرية السورية تعمل الآن على إبطال مفعول العشرات من الألغام داخل المدينة القديمة، التى تحتوى على كنوز أثرية تعرضت إلى تخريب وتدمير جزئى من قبل مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وذلك بعد أن تراجعوا إلى الرقة والمناطق الخلفية، خوفاً من دحرهم أكثر من ذلك.

جدير بالذكر، إن التلفزيون السورى الرسمى أفاد السبت أن قوات الجيش قد استعادت بلدة العامرية شمال تدمر بدعم من الطائرات الروسية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم "الدولة الإسلامية".

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