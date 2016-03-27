مقتل جندى صومالى برصاص مجهولين فى العاصمة مقديشيو

قتل جندى تابع لوكالة الأمن والاستخبارات القومية بالصومال الأحد، برصاص مجهولين فى العاصمة مقديشيو. وذكر راديو (شابيلى) الصومالى نقلا عن الشرطة أن العقيد شيخ محمد قتل داخل منزله فى قرية تاليه الشرقية فيما أصيبت زوجته بطلق نارى.

وأطلقت السلطات عملية تحقيقات موسعة إلا أنها لم تسفر عن القبض على أى مشتبه بهم حتى الآن. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، لكن حركة الشباب الصومالية نفذت هجمات مشابهة من قبل.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.

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