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الكلاسيكية والبساطة تفوزان في أوسكار العرب

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الأحد 27-03-2016 12:30

أقيم مساء الجمعة حفل توزيع جوائز الأوسكار العربي، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات السينمائيين، وقد لاحظنا أن الكلاسيكية والبساطة عنونتا أجمل الإطلالات في هذا الحفل.

فقد حضرت الممثلة الجميلة منى زكي متألقة بفستان ناعم باللون الأحمر نسقته مع شال من الفرو الأسود وعقد ماسي براق، بينما اختارت يسرا إطلالة ناعمة كذلك بفستان ضيّق باللون البنفسجي الناعم، أما دنيا سمير غانم فقد اختارت اللون الأزرق في إطلالة ناعمة مع شال من الفرو الأبيض، ولكن أنوشكا كانت الأجمل في هذا الحفل بلا منازع، إذ اعتمدت إطلالة كلاسيكية بسيطة بالأسود نسقتها مع مجوهرات ماسية رائعة لتحاكي أناقة هوليوود الخالدة.

وعلى الرغم من أن الإطلالات البسيطة كانت حاضرة في هذا الحفل، إلا أننا شاهدنا إطلالات خرجت عن المعتاد بطريقة لافتة وغير جذابة، فقد حضرت أصالة هذا الحفل ببنطلون جلدي مع جاكيت وردي، ولم تكن إطلالتها لائقة أبداً بهذه المناسبة، بينما بدت ميس حمدان كنجمة استعراضية ببدلة مطرّزة وتاج بارز يزيّن رأسها، أما المذيعة بوسي شلبي فبالغت بتنسيق حذاء البوت بالعنق العالي مع فستانها الوردي القصير، وكانت إطلالتها غير مناسبة لعمرها ومكانتها.

شاهدي معنا إطلالات النجمات العربيات في حفل الأوسكار العربي وشاركينا برأيك.

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سيدتي

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