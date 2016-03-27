أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. والد طالب يحرر محضرا ضد ناظر مدرسة إعدادى بالشرقية لتعديه على نجله

Google+ Print
بالصور.. والد طالب يحرر محضرا ضد ناظر مدرسة إعدادى بالشرقية لتعديه على نجله بالصور.. والد طالب يحرر محضرا ضد ناظر مدرسة إعدادى بالشرقية لتعديه على نجله
حرر ولى أمر طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة منشأة أبوعمر الإعدادية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، محضرا ضد ناظر المدرسة، يتهمه فيه بالتعدى على نجله بالضرب المبرح أثناء ذهابه لدخول حمام المدرسة.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد تلقيه بلاغا من أبوجرير فتحى أحمد ومقيم منشأة أبوعمر، يتهم فيه ناظر مدرسة منشأة أبوعمر الإعدادية بالتعدى على نجله "أحمد" طالب بالصف الثانى الإعدادى، بالضرب المبرح، أثناء محاولته دخول حمام المدرسة، وقاما باصطحابه إلى حجرة مكتبه، وأغلق عليه الباب وضربه بطريقة مهينة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر 164/7 أحوال مركز منشأة أبوعمر لسنة 2016، وتم عمل تقرير طبى للطالب بالمستشفى العام.

الطالب أحمد (1)

الطالب أحمد (2)

برنت سكرين


>- سرقة 2.5 كيلو ذهب من منزل صاحب شركة أدوية بقرية بأولاد صقر فى الشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365