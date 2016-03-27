بالصور.. والد طالب يحرر محضرا ضد ناظر مدرسة إعدادى بالشرقية لتعديه على نجله

حرر ولى أمر طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة منشأة أبوعمر الإعدادية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، محضرا ضد ناظر المدرسة، يتهمه فيه بالتعدى على نجله بالضرب المبرح أثناء ذهابه لدخول حمام المدرسة.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد تلقيه بلاغا من أبوجرير فتحى أحمد ومقيم منشأة أبوعمر، يتهم فيه ناظر مدرسة منشأة أبوعمر الإعدادية بالتعدى على نجله "أحمد" طالب بالصف الثانى الإعدادى، بالضرب المبرح، أثناء محاولته دخول حمام المدرسة، وقاما باصطحابه إلى حجرة مكتبه، وأغلق عليه الباب وضربه بطريقة مهينة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر 164/7 أحوال مركز منشأة أبوعمر لسنة 2016، وتم عمل تقرير طبى للطالب بالمستشفى العام.

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