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محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة من التعليم لبحث مشاكل مدرسة عمر بن الخطاب

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محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة من التعليم لبحث مشاكل مدرسة عمر بن الخطاب محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة من التعليم لبحث مشاكل مدرسة عمر بن الخطاب
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تكليف لجنة مكونه من سنية عز الدين وكيلة مديرية التربية والتعليم بسوهاج و محمود الضبع مدير عام التعليم وصفوت مدير عام إدارة أخميم التعليمية و محمد عبد السلام مدير إدارة سوهاج التعليمية لبحث ما تم تداوله حول وجود أطفال يجلسون على الارض بمدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة عرب الأطاولة.

جاء ذلك بناء بعد تداول معلومات حول زوجود أطفال يجلسون على الأرض بمدرسة عمر بن الخطاب الملحقة بمدرسة عرب الأطاولة بأخميم فى الفترة المسائية وأن الطلاب يقومون بتحطيم اثاث المدرسة، وأن بعض أولياء الأمور قام بتصوير التلاميذ وهم يجلسون أرضا.

وعاينت اللجنة جميع فصول المدرسة وتبين أن التلاميذ يجلسون على مقاعد مع وجود بعض المقاعد خالية بدون طلاب ووجود مقاعد فى أحد المخازن ولكن لاحظت اللجنة وجود أثاث مشون بجوار مدخل المدرسة، وتبين للجنة أن المدرسة تعمدت تشوين هذا الأثاث للإيحاء بأن طلاب مدرسة عمر ين الخطاب يقومون بتحطيم الأثاث.

وتقرر تكليف عدد 5 معلمين مجال صناعى من مدرسة عمر بن الخطاب بالإشراف على الاثاث المتهالك، كما لاحظت اللجنة وجود دورة مياه بها عدد 6 عين مغلقه بالقفل كذلك مخزن به مقاعد صالحة للإستخدام .

كما تلاحظ وجود مقاعد فى غرفة التطوير وكذلك كل فصل وغرفة إدارية بها مقاعد، ومن هنا يتضح أن إدارة المدرستين يتصارعان من أجل البقاء أو مغادرة المدرسة .

وفى نهاية الزيارة قررت اللجنة سرعة تسليم مذكرة للمديرية لتوصيل الصرف الصحى لمدرسة عمر بن الخطاب حتى تتمكن من إعادة طلبة املدرسة إلى لمدرستهم الأصلية وقررت اللجنة تكليف مدير عام إدارة سوهاج التعليمية بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر بن الخطاب وتكليف مدير يمكنة إعادة الإنضباط للمدرسة واستقرار العملية التعليمية وتحويل مدير مدرسة عرب الأطاولة للتحقيق لسماحه بتصوير بعض الفصول والسماح بأن يقوم بعض التلاميذ بالجلوس على الأرض ثم تصويرهم على غير الحقيقة .


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