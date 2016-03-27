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بالصور..محافظ القليوبية يجتمع بأعضاء المجلس القومى للمرأة للتعرف على أنشططهم

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بالصور..محافظ القليوبية يجتمع بأعضاء المجلس القومى للمرأة للتعرف على أنشططهم بالصور..محافظ القليوبية يجتمع بأعضاء المجلس القومى للمرأة للتعرف على أنشططهم
التقى اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الأحد، بأعضاء المجلس القومى للمرأة للتعرف عليهم وعلى أنشطة وأهداف المجلس وإمكانية دعمها للنهوض بالمستوى الثقافى والاجتماعى للمرأة وحل المشكلات التى تواجه المرأة، خاصة فى القرى الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات تصب فى مكافحة الفقر وتشجيع الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد عرفات، اهتمامه الشديد بقضايا المرأة باعتبارها نصف المجتمع، حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات لتفعيل دور المرأة فى المجتمع وعمل ندوات لتثقيف المرأة غير المتعلمة ودعوتها للمشاركة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية لتنمية الوعى الصحى لدى المرأة فى المناطق العشوائية والمناطق الريفية والاهتمام بالمرأة المسنة ونشر الوعى الدينى والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية فى الأسرة وزيادة نشاط المجلس فى مجال النظافة ومنظومة جمع القمامة.

كما شدد محافظ القليوبية، على أنه يجب وضع المرأة المعيلة فى الاعتبار لتحسين ظروف أسرتها اقتصاديًا ورفع مستوى معيشة المرأة الفقيرة وتشجيع وتعميق ثقافة العمل الحر لدى المرأة المصرية.

محافظ القليوبية-المجلس القومى للمرأة-اجتماع (1)

محافظ القليوبية-المجلس القومى للمرأة-اجتماع (2)

محافظ القليوبية-المجلس القومى للمرأة-اجتماع (3)

محافظ القليوبية-المجلس القومى للمرأة-اجتماع (4)

محافظ القليوبية-المجلس القومى للمرأة-اجتماع (5)

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