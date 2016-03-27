حل اتحاد كرة القدم

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حل مجلس إدارة اتحاد الكرة الأحد في القضية المرفوعة من قبل الدكتور هرماس رضوان.

وكان الأخير قد رفع دعوى يطالب فيها ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.

ويعتبر هرماس عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد إضافة لرئاسته لنادي بني عبيد.

ومن المفترض إقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في شهر سبتمبر المقبل.

ومن المفترض بعد الحكم إسناد مهمة إدارة الاتحاد للمدير التنفيذي ثروت سويلم إن لم يأخد مجلس إدارة الجبلاية إجراءات تصعيدية.

وقد يلجأ المجلس الحالي لتصعيد الأمر بحجة التدخل الحكومي في اللعبة مما سيستدعي تدخل الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية.