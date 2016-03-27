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«انتبهوا أيها السادة» يناقش موجة الاستظراف والسخرية على «الفيس بوك»

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«انتبهوا أيها السادة» يناقش موجة الاستظراف والسخرية على «الفيس بوك» «انتبهوا أيها السادة» يناقش موجة الاستظراف والسخرية على «الفيس بوك»

 

برنامج انتبهوا أيها السادة

تتحدث اليوم الفنانة “هالة فاخر” في برنامجها “انتبهوا أيها السادة” والذي يذاع على قناة “الحياة” اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة عصراً عن موجة السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” دون مراعاة لأبسط قواعد الذوق والإنسانية .

وتستضيف الفنانة هالة فاخر الدكتور أحمد السبكي استاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس والذي سوف يطلعنا على الجديد في مجال جراحات السمنة والسكر.

وفي الفقرة التالية سيحل احمد عبدالعزيز مدرب الرقص بإحدى المدارس الخاصة ومحمد أحمد ابو سريع مدرب الرقص بدار الأوبرا اللذين يحاولا غرس القيم الانسانية النبيلة في الاطفال عن طريق الرقص.

وختام الحلقة ستكون مع فقرة الشيف حسن حسونة الذي يفاجأنا بطبق جديد من مطبخه.

أ ش أ

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