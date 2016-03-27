حرامى وكذاب وغير طموح.. دراسة أمريكية تكشف 5 صفات لـ"الحشاش"

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن مجموعة جديدة من المخاطر والتأثيرات الصحية الضارة لمخدرات الحشيش والبانجو، والتى تحتوى على المادة الفعالة "تترا هيدروكنابينول THC"، وهى مادة شائعة توجد فى نبات القنب الهندى التى تستخلص منه مواد مخدرة عديدة.

وأشارت الدراسة التى نشرت مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش والبانجو بكثافة خلال مرحلة المراهقة لهم مجموعة من السمات والعلامات التى تميزهم، وتشمل:

>1.غالبا ما يعمل هؤلاء الأشخاص فى وظائف متواضعة لا تحتاج إلى مهارات خاصة.

>2.يعانى مدخنو الحشيش على الأغلب من الفقر، حيث تكون مرتباتهم أقل من مرتبات أقرانهم.

>3.تتدهور العلاقات الاجتماعية لمتعاطى الحشيش وتقل طموحاتهم وأحلامهم التى يسعون لتحقيقها.

>4.يمارس مدخنو الحشيش سلوكيات خاطئة وممارسات مرفوضة مثل الكذب والسرقة .

>5.الحشاش يتميز بأنه أكثر عنفا وخاصةً تجاه أسرته.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء تجارب على 947 شخصاـ تتراوح أعمارهم بين 18 و38 عاما، ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة العلمية "Clinical Psychological Science" خلال شهر مارس الجارى.

- خطوة بخطوة.. "إزاى تبطل حشيش وتحمى نفسك من أضراره القاتلة؟".. ابعد عن شلتك القديمة وابحث عن وظيفة.. اكتشف مهاراتك ونميها ولو فشلت روح لدكتور.. وللأهالى.. 5 علامات تكشف وقوع ابنك فى دائرة الإدمان

>

- قبل أن تشعل سيجارة الحشيش أو البانجو.. اعرف تأثيرها على كل أعضاء جسمك

>

- كارثة! تقرير أمريكى يكشف 35 ضررا لسيجارة الحشيش.. رغم الشعور المؤقت بالسعادة والانفصال عن الواقع.. أبحاث تؤكد أنك معرض للإصابة بالعقم والجنون والأزمة القلبية.. وأغلب الأضرار تحدث بعد 3 ساعات من تعاطيه

>