أطعمة المولود المصاب بقصور كلوي..

كثير من الأطفال يولدون بعيب خلقي نتيجة عدم اكتمال عضو ما، أو مصابين بأمراض مزمنة، والقصور الكلوي أحد هذه العيوب، الذي يؤدي إلى خلل في النمو الطبيعي واستقرار الوضع الصحي للطفل، وكثير من الأطفال المصابين بالقصور الكلوي يتعرَّضون لفقد الشهيَّة.

«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة التغذية، مال شام كتيل، ولتوضح لنا أهم النقاط الواجب مراعاتها في النظام الغذائي للطفل المولود بقصور كلوي:

بداية أوضحت الدكتورة مال أنَّه يفضل التركيز في الغذاء على البروتين بنسبة 8-10%، والدسم 45% ونعتمد على السكريات بطيئة الامتصاص مثل الخبز الأسمر. والهدف من تقليل البروتينات في غذاء مرضى القصور الكلوي هو:

- للحدِّ من تراكم المخلفات الأزوتية في الجسم الناتجة عن هضم البروتينات بسبب عدم قدره الكليَّة على طرحها خارج الجسم.

- عند الرضع المعتمدين على حليب الأم في تغذيتهم لا ضرورة لأي تعديل؛ لأنَّ حليب الأُم يحتوي على 7% من البروتينات وهو ما لا يتعارض مع التوصيات في هذا المرض.

- أما بالنسبة لأطفال الرضاعة الاصطناعيَّة فيجب الاعتماد على الحليب الاصطناعي المعدل من حيث كميَّة البروتينات ليماثل كميَّة البروتين في حليب الأُم، ويمنع استخدام الحليب الاصطناعي العادي غير المعادل؛ لأنَّه يحتوي على 14%من البروتينات، وهو ما لا يتوافق مع مرضى القصور الكلوي.

أهميَّة الماء لأطفال القصور الكلوي:

- في المراحل الأولى من القصور الكلوي يعطى المريض كميَّة من الماء تتجاوز حاجته اليوميَّة. لذلك يجب عرض الماء على الرضيع بين الرضعات وبين الوجبات.

- في المراحل المتقدِّمة من القصور الكلوي يجب تحديد الوارد من الماء بين 20-30 مل/ كغ، كل 24 ساعة مع حساب الماء الوارد في الغذاء من ضمن الكميَّة.

العناصر المعدنيَّة والقصور الكلوي:

- الكلى المريضة لا تتعامل بكفاءة مع كثير من العناصر المعدنيَّة مثل البوتاسيوم والفسفور.

- تعدل كميَّة الصوديوم حسب الحالة الصحيَّة للمريض، وتقدَّر الحاجه اليوميَّة من الصوديوم 1-2 ملمول /كغ/ 24 ساعة، ويؤخذ بعين الاعتبار مقادير الصوديوم الموجودة في بعض الأدوية مثل بيكربونات الصوديوم أو الحبوب الكالسيوم الفوارة.

- في المراحل الأولى، والمتقدِّمة يجب خفض الوارد من البوتاسيوم إلى 1-2 كغ في اليوم، وهو نصف الحاجة اليوميَّة الطبيعيَّة مع مراعاة ايقاف الأغذية الغنيَّة بالبوتاسيوم.

- فيتامين «د» هو الفيتامين الوحيد الذي يجب اعطاؤه للأطفال المصابين بالقصور الكلوي المزمن. أما الفيتامينات الباقية فلا تعطى إلا إذا كان الطفل يعاني من سوء التغذية.

- وأخيرا تضيف الدكتورة شام أنَّ العلاج الغذائي جزء مهم في علاج القصور الكلوي لدى الأطفال، وسبب رئيس في استقرار الحالة الصحيَّة، والتنسيق بين اختصاصي التغذية والطبيب المعالج أمر مهم جداً في اعطاء نظام غذائي أمثل لحالة الطفل.