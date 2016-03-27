القبض على ربة منزل و2 آخرين لاتهامهم باختطاف بائع بسبب خصومة ثأرية فى الوراق

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة لغز اختفاء بائع منذ شهر أغسطس الماضى، حيث تبين أنه تم اختطافه على يد أفراد عائلة تربطه بهم خصومة ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط 2 من الخاطفين وربة منزل، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة، تم الكشف عنها عندما توجه الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق وبصحبته قوة أمنية للقبض على عامل صادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالتشاجر، مما أسفر عن مقتل عامل.

وعقب مداهمة شقته تبين عدم تواجده، إلا أنه تم العثور على شاب مقيد بالحبال، وتبين أنه مخطوف منذ شهر أغسطس الماضى، وتمكن رجال المباحث من ضبط زوجة صاحب الشقة واثنين من أبناء شقيقه "عاملين" لاتهامهم بالاشتراك فى المشاجرة وصدور أحكام قضائية ضدهم، بالإضافة إلى تورطهم فى خطف البائع.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن خصومة ثأرية تربط بين عائلة البائع وعائلة صاحب الشقة، مما دفع مالك الشقة وآخرين من عائلته لاختطافه لمساومة أسرته، اعتقادا منهم أن أسرة البائع خطفت شقيق مالك الشقة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6/2587341

>الأمن يكشف هوية جثة بمركز المراغة سوهاج.. ويؤكد: نتيجة ثأر عائلى

>