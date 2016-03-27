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الليلة.. أحمد شيبة يغنى«اه لو لعبت يا زهر والفقر والجدعنة» في «بوضوح»

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الليلة.. أحمد شيبة يغنى«اه لو لعبت يا زهر والفقر والجدعنة» في «بوضوح» الليلة.. أحمد شيبة يغنى«اه لو لعبت يا زهر والفقر والجدعنة» في «بوضوح»

جانب من الحلقة

 

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي، في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج بوضوح على شاشة الحياة الاولى المطرب الشعبي أحمد شيبة، والذي اشتهر مؤخرًا بأغنية ” اه لو لعبت يا زهر ” وأغنية «الفقر والجدعنة»، إضافة إلى العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.

 

ويكشف «شيبة»، خلال الحلقة اسباب النجاح الكبير لأغنية “أه لو لعبت يا زهر” ومشاركته فى فيلم  «أوشن 14»، وكيف تغير حاله وزادت شهرته ومشاركته بعدد من الاغانى فى افلام ومنها اغنية  ” امسك حرامى  ” فى فيلم المواطن برص ، واغنية ” بنضحك غلب ” من فيلم البرنسيسه.

 

يذكر، أن أحمد شيبة من المطربين الشعبيين، والذي حقق نجاحا بعدد من الاغانى فى الفترة الماضية، ومنها  «أنا مش هفية»، “خلوني ساكت، خلي عينك في وسط راسك ، الفقر والجدعنة “.

 

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