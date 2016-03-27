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بالصور.. تدهور الحالة الصحية لـ«معلم» مُضرب عن الطعام لـ6 أيام متواصلة بالأقصر

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أشرف خشوم، المعلم المضرب عن الطعام

أشرف خشوم، المعلم المضرب عن الطعام

أعلن بيان لاتحاد معلمي محافظة الأقصر، عن تدهور الحالة الصحية لـ”أشرف خشوم”، المعلم بإدارة أرمنت، وعضو اتحاد المعلمين بمحافظة الأقصر.

وواصل “خشوم”، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي بمستشفي الأقصر العام.

ويأتي إضراب “خشوم”، احتجاجًا على القرار رقم (37) بتاريخ 9 فبراير 2016، والذي يفيد باستبعاده، و 19 آخرين من العمل بالتدريس، والتحويل لعمل إداري.

وحمَلَ البيان المحافظ، السكرتير العام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير إدارة أرمنت التعليمية، المسئولية تجاه تدهور الحالة الصحية لـ”خشوم”.

وقال البيان إن ” أشرف خشوم مُعلم مجتهد حصل على لقب الرائد المثالي على مستوى إدارة أرمنت التعليمية”، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا يدافع عن زملائه المظلومين .

وأضاف البيان، أن ” “أشرف”، قد تم استبعاده من وظيفته الأصلية كمدرس، ونُقل لعمل إداري بالمخالفة للقوانين لكي يكمموا صوته، وحتى يكون عبرة لكل من يطالب بحقوق زملائه”، بحسب البيان.

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أشرف خشوم ، المعلم المضرب عن الطعام

أشرف خشوم ، المعلم المضرب عن الطعام

أشرف خشوم، المعلم المضرب عن الطعام

أشرف خشوم، المعلم المضرب عن الطعام

 

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