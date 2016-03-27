3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمنزل بمنطقة أوسيم بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية برطس التابع لمنطقة أوسيم بدون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى منزل بأوسيم، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، وتم منع خطر امتدادها لباقى الطوابق، وتم عمل كردون أمنى بمحيط الحريق، بعدما تم إخلاء بعض الطوابق السكنية من السكان تحسبا لوقوع أى إصابات، وتم إخماد النيران المشتعلة فى المنزل.

- الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بمخزن كرتون فى أرض اللواء