براة متهمان في قضية أحداث «تجمهر الطالبية»

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة علي عبد العزيز سيد، وآخر فى القضية رقم12887 لسنة 2015 جنايات الطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت نيابة الجيزة أحالت كلًا من: على عبد العزيز سيد، 24 سنة، عاطل، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، 28 سنة، فران، واتهموا بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فى تمجهر مؤلف من اكثر من خمسة أشخاص، حاملين أسلحة وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، ومفرقعات، وأستعراض القوة، وتخريب الممتلكات العامة.