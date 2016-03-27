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الجيش السوري: إحكام السيطرة على تدمر بداية اندحار داعش

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الجيش السوري: إحكام السيطرة على تدمر بداية اندحار داعش الجيش السوري: إحكام السيطرة على تدمر بداية اندحار داعش

الجيش السوري – أرشيفية

ذكرت القيادة العامة للجيش السوري يوم الأحد أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة تدمر في نصر وصفته بأنه يشكل ضربة قاصمة لتنظيم الدولة الإسلامية “ولبداية اندحاره وتقهقره”.

وفي بيان أذاعه التلفزيون السوري قالت القيادة العامة إن “إحكام السيطرة على تدمر يؤكد أن جيشنا الباسل بالتعاون مع الأصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه.”

وبحسب رويترز أضاف البيان أن “جيشنا الباسل بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية وسلاحي الجو السوري والروسي سيواصل عملياته ضد تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.”

 

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