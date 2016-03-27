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ضبط 615 مخالفة مرورية وتنفيذ 801 حكمًا قضائيًا في سوهاج‎

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ضبط 615 مخالفة مرورية وتنفيذ 801 حكمًا قضائيًا في سوهاج‎ ضبط 615 مخالفة مرورية وتنفيذ 801 حكمًا قضائيًا في سوهاج‎

حملة أمنية – أرشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأحد، بشن حملةٍ أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة، والمواد المخدرة، وضبط الأمن بالشارع.

وكانت الحملة الأمنية تحت إشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، بحسب بيانٍ.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 615 مخالفة مرورية، 36 مخالفات مرافق، 9 أسلحة نارية، 1 سلاح أبيض، وضبط 14 قضية تموينية، و4 قضايا مخدرات، ما بين تعاطي وإتجار.

كما أسفرت عن ضبط 17 قضية جرائم “آداب عامة”، وعدد 2 قضايا “بيئة”، و”مسطحات مائية”، فضلًا عن تنفيذ 801 حكامًا قضائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

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