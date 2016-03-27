خبير صحة أسترالى: التدخين يضاعف خطر الإصابة بسرطان الرئة 15 مرة

دعا البروفيسور "ستيفن ليدر" خبير الصحة الأسترالى إلى الأخذ بنصيحة الممثل الأمريكى الشهير الراحل "يول براينر" والتى قال فيها "مهما فعلت، لا تدخن"، محذرا من مخاطر التدخين على صحة الإنسان والمحيطين به.

فعندما توفى الممثل الأمريكى الشهير الروسى المولد "يول براينر" قبل 30 عاما مضت بسبب سرطان الرئة فى الستينات من عمره، قال فى أواخر أيامه قولته الشهيرة التى ظهرت فى جميع محطات التليفزيون الأمريكية.

وقال البروفيسور "ستيفن ليدر" بكلية الصحة العامة بجامعة سيدنى الأسترالية "إن الأمر لا يتعلق فقط بسرطان الرئة بالطبع الذى يتضاعف احتمال الإصابة به 15 مرة إذا كنت تدخن، ولكن أيضا بسبب مضاعفة خطر الموت بأمراض القلب".

وأضاف ليدر خبير الصحة العامة، قائلا إنه رغم أن مرض القلب أكثر شيوعا بكثير من سرطان الرئة، إلا أن عدد الوفيات بأمراض القلب بسبب التدخين هى فى الواقع تقريبا نفس عدد الوفيات بسرطان الرئة بسبب التدخين.

وكان براينر يدخن بشراهة، وقد بدأ عادة التدخين عندما كان عمره 12 عاما، وفى أواخر أيامه سجل عددا من الإعلانات التليفزيونية، وظهر فيها وهو يتكلم بصوت أجش ويحذر من مضار التدخين، قائلا "شىء واحد قبل كل شىء أود أن أقترحه عليك للحفاظ على صحتك – لا تدخن".

وبالرغم من الصور الترويجية للممثل يول براينر كانت غالبًا ما تظهره وهو ممسك بالسيجارة فى يده، إلا أنه أقلع عن هذه العادة عام 1971 ولكنه اكتشف فى سبتمبر عام 1983 ورما على أحباله الصوتية، ودخل فى مرحلة علاجية طويلة بالإشعاع ثم تبين لاحقا إصابته بسرطان الرئة.

وفى عام 1985 وقبل تسعة أشهر من وفاته، أدلى بحديث لبرنامج "صباح الخير أمريكا" والذى تناول فيه مضار التدخين وعبر فيه عن رغبته فى عمل إعلان ضد التدخين، وبالفعل قامت الجمعية الأمريكية لمكافحة السرطان بعمل إعلان عام استخدمت فيه مقطعا من حديثه للبرنامج ظهر على شبكات التليفزيون الأمريكية وفى دول أخرى.

ومن أشهر أدواره مسرحية "الملك وأنا" والتى أدى فيها دور الملك 4625 مرة، ونال عنه عدة جوائز قيمة كما تحولت فيلما.

يذكر أنه لا يزال خمس الشعب الأسترالى يدخن، وهناك نسبة صادمة فى معدلات الإصابة بالسكر وأمراض القلب بين السكان الأصليين، حيث يجعل التدخين الأمر أكثر سوءا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التدخين كارثة وآفة عالمية، حيث يقتل التبغ نصف عدد مستخدميه، هذا إلى جانب آثاره السلبية على غير المدخنين.

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