أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ابتكار تحليل دم جديد للكشف المبكر عن الإصابة بالسل

Google+ Print
ابتكار تحليل دم جديد للكشف المبكر عن الإصابة بالسل ابتكار تحليل دم جديد للكشف المبكر عن الإصابة بالسل
نجح فريق دولى من الباحثين فى تطوير اختبار دم جديد، يمكنه الكشف عن العلامات البيولوجية التى تساعد فى التنبؤ والتشخيص المبكر لفرص الإصابة بمرض السل النشط.

ويعتقد أن ثلث سكان العالم معرضون للإصابة بفيروس المتفطرة السلية، وهى البكتيريا المسببة لمرض السل، إلا أن جزءا صغيرا يتطور ويسبب أعراض المرض.
>وأوضح الباحثون أن الاختبار الجديد يقوم على الكشف المبكر عن المؤشرات الحيوية فى الدم، والذى من شأنه الحيلولة دون الوقوع فريسة للمرض.

ويأتى اختبار الدم المطور نتاج جهود عشر سنوات من قبل الفريق البحثى الطبى الدولى.


>- دراسة أمريكية: الكركم له تأثير سحرى فى علاج مرض السل المقاوم للأدوية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365