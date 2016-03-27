الأربعاء المقبل.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفل بقصص نجاح 3 مبدعات

تحت عنوان” مبدعات”، يستضيف صالون الاوبرا الثقافى الكاتبة والاعلامية ريهام حداد ، مطربة الموسيقى العربية ريم كمال ، الكاتبة العراقية سارة السهيل،وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 30 مارس على المسرح الصغير.

اللقاء يقام ضمن احتفالات دار الاوبرا بيوم المرأة العالمى ،ويشارك به كضيف شرف الطبيب احمد سلامة ،ويديره الفنان امين الصيرفى .

ويتناول الحوار الدور البارز‏ والمؤثر للمرأة في المجتمع من خلال الفنون والثقافة ،بالاضافة الى استعراض المحطات المضيئة فى رحلة كل منهن لتحقيق النجاح على المستويين المهنى والاسرى ،والجوانب المضيئة فى تجاربهن الابداعية .