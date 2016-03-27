على عبد العال يدخل قاعة مجلس النواب لبدء الجلسة العامة

يذكر أن خطاب الحكومة والذى سيلقيه شريف إسماعيل، أمام أعضاء مجلس النواب لن يذاع على الهواء مباشرة، وذلك بعد تأكيد أمين مجلس النواب أمس، أن الخطاب سيكون مسجلا.
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