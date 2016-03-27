على عبد العال يدخل قاعة مجلس النواب لبدء الجلسة العامة

دخل منذ قليل، الدكتور على عبد العال، إلى قاعة مجلس النواب، لبدء الجلسة العامة، لأداء بيان الحكومة الذى من المفترض أن يشمل 7 نقاط، وبعنوان "بداية وأمل"، أمام أعضاء البرلمان.

يذكر أن خطاب الحكومة والذى سيلقيه شريف إسماعيل، أمام أعضاء مجلس النواب لن يذاع على الهواء مباشرة، وذلك بعد تأكيد أمين مجلس النواب أمس، أن الخطاب سيكون مسجلا.

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