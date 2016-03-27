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تحليل في الجول - شادي محمد: إنقاذ طلبة نموذجي.. وعلى كوبر أن يبدأ برمضان وعمرو جمال

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تحليل في الجول - شادي محمد: إنقاذ طلبة نموذجي.. وعلى كوبر أن يبدأ برمضان وعمرو جمال تحليل في الجول - شادي محمد: إنقاذ طلبة نموذجي.. وعلى كوبر أن يبدأ برمضان وعمرو جمال

أبدى شادي محمد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إعجابه الشديد بمستوى حمادة طلبة في مباراة السابقة أمام نيجيريا.

منتخب مصر تعادل مع نظيره النيجيري بهدف لكل فريق، في مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال شادي محمد في تصريحات لـ FilGoal.com: "هيكتور كوبر لابد أن يبدأ بالثنائي عمرو جمال ورمضان صبحي بشكل أساسي في المباراة المقبلة، لأن جمال لاعب مقاتل سيجهد المدافعين".

وأتبع "محمد صلاح سيساعده بسرعته، لكن نجم روما لم يقدم كل ما لديه لمنتخب بعد، والسبب أنه يحتاج لمن يحركه بتمريرات متقنة في المساحات الواسعة مثلما كان يفعب أبو تريكة من قبل".

شادي أضاف "مستاء جدا من حملات التشويه المتعمد لحمادة طلبة والتي ينتقد فيها على انضمامه لمنتخب مصر، فمن الأساس لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل الجهاز الفني".

وأتم "حمادة طلبة قدم مباراة جيدة أمام نيجيريا، وقام بإنقاذ خرافي في الشوط الثاني تصرف فيه بشكل نموذجي ليمنع هدف محقق من دخول الشباك".

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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