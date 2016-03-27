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إكرامي يغيب عن لقاء ديروط.. وموقف صالح جمعة يتحدد الاثنين

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إكرامي يغيب عن لقاء ديروط.. وموقف صالح جمعة يتحدد الاثنين إكرامي يغيب عن لقاء ديروط.. وموقف صالح جمعة يتحدد الاثنين

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حارس الفريق شريف إكرامي لن يتمكن من المشاركة في لقاء ديروط يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من كأس .

ويعود إكرامي للتدريبات الجماعية الاثنين بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي واظب عليه بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أمام غزل المحلة في الدوري.

وسيتحدد موقف صالح جمعة من المشاركة في المباراة غدا الاثنين بعد إجراء اختبار طبي له، فاللاعب لم يستكمل مران السبت لشعوره بالإجهاد.

وسيتأنف الفريق تدريباته الاثنين في إطار استعدادته لمواجهة الكأس ومباريات الدوري الذي يتصدره بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب الزمالك.

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