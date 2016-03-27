قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع “صوفا” العسكري على الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة ، أطلقوا النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق مدينة رفح جنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وأشارت إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية فتحت النار بشكل متقطع تجاه المزارعين على حدود بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

أ ش أ