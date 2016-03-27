أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المزارعين جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع “صوفا” العسكري على الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة ، أطلقوا النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق مدينة رفح جنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وأشارت إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية فتحت النار بشكل متقطع تجاه المزارعين على حدود بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا