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على عبد العال يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية داخل البرلمان

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على عبد العال يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية داخل البرلمان على عبد العال يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية داخل البرلمان

علي عبد العال وشريف اسماعيل

اجتمع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مع المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار.

ويستمر الاجتماع قرابة النصف ساعة دون حضور بقية أعضاء ، والذى يأتى قبل دقائق من انعقاد جلسة البرلمان التى سيلقى فيها بيان برنامج الحكومة.

وكان قد وصل منذ قليل رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إلى مقر مجلس النواب، لإلقاء بيان الحكومة الذى من المفترض أن يشمل 7 نقاط، وبعنوان “البناء والأمل”، أمام أعضاء البرلمان.

يذكر أن خطاب الحكومة والذى سيلقيه شريف إسماعيل، أمام أعضاء مجلس النواب لن يذاع على الهواء مباشرة، وذلك بعد تأكيد أمين مجلس النواب أمس، أن الخطاب سيكون مسجلا.

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