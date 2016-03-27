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تحليل في الجول - أحمد بلال: لا شئ يبشر بالخير من مباراة مصر ونيجيريا

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تحليل في الجول - أحمد بلال: لا شئ يبشر بالخير من مباراة مصر ونيجيريا تحليل في الجول - أحمد بلال: لا شئ يبشر بالخير من مباراة مصر ونيجيريا

"لا أرى أن هناك أي شئ يبشر بالخير".. بتلك الكلمات الصادمة بدأ أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب السابق حديثه لنا.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل فريق، في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد بلال في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا أرى أن هناك أي شئ يبشر بالخير من مباراة مصر ونيجيريا السابقة، فمن العار أن يكون كل هدفنا هو مجرد الوصول لكأس الأمم".

وأتبع "من قبل كان هدفنا دائما هو التتويج بالبطولة، ولذلك يجب أن يتحول مسار أهدافنا وتكون البطولة هي غايتنا وليست أي شئ آخر".

بلال أضاف "مباراة مصر ونيجيريا كان يمكن أن تنتهي بفوز مصر بأربعة أهداف بمنتهى السهولة، لأن الظروف كلها كانت تساعدنا".

وأوضح "لاعبو نيجيريا يلعبون في أكبر أندية أوروبا ويعتادون على الملاعب الجيدة والأجواء الصالحة، ولذلك لم تكن أجواء المباراة في صالحهم أو تساعدهم تماما".

وأتم "إذا كان ذلك هو مستوانا أمام فريق ضعيف مثل نيجيريا التي لم تتأهل مؤخرا لكأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية، فماذا سيكون مستوانا أمام الفرق الأخرى؟ والمشكلة ليست في الجهاز الفني إنما في خامة اللاعبين من وجهة نظري".

ويلتقي المصري مع نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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