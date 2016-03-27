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السيطرة على حريق بمينا البصل غرب الإسكندرية دون إصابات

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السيطرة على حريق بمينا البصل غرب الإسكندرية دون إصابات السيطرة على حريق بمينا البصل غرب الإسكندرية دون إصابات
سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء عمرو جاب الله، على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة مينا البصل.

تلقى اللواء نادر الجنيدى، مساعد وزير الداخلية للأمن الإسكندرية، بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، المقدم وائل الحيوى، بنشوب حريق بالعقار رقم 25 شارع النظام.

وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب حريق بحجرتين مسقوفتين بالخشب أعلى سطح العقار المشار إليه سكن " أبو عميرة . م " -78 سنة بالمعاش مما أدى لاحتراق سقف الحجرتين وبعض محتوياتهما دون حدوث إصابات.

وبسؤاله اتهم نجله "أحمد. ا " - مقيم بذات العنوان بالتسبب فى الحريق لاعتياده تدخين الشيشة صحبة أصدقائه أعلى سطح الحجرتين.

وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وبالعرض على النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وعما إذا كان الحريق نتيجة عمد أو إهمال.


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