وزير التربية والتعليم يزور محافظة الغربية لافتتاح مدارس جديدة غدا

أعلنت محافظة الغربية، زيارة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الإثنين لافتتاح عدد من المدارس، ووضع حجر أساس مدرسة المتفوقين بمدينة طنطا ومدرسة رياضية، كما يفتتح الوزير مدرسة رسمية "تجريبية".

ويتضمن البرنامج وفقا لبيان المحافظة اليوم، الوصول لمدرسة الرسمية المتميزة للغات وحضور طابور الصباح، وافتتاح مركز الموهوبين بالمدرسة، وتفقد مشاريع أعمال الطلاب وحضور عروض فنية وعلمية من تقديم الطلاب، كما يضع الوزير حجر الأساس لمدرسة المتفوقين، ويفتتح مدرسة الأمل للصم، ويتفقد مدرسة التربية الفكرية، وبعدها يفتتح مدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا.

ويرافق الوزير في جولته، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفريدة مجاهد السيد وكيل الوزارة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، واللواء يسرى عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.