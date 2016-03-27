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العاملون بـ"الفنى للتمريض" يواصلون اعتصامهم بجامعة طنطا للمطالبة بصرف الكادر

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العاملون بـ"الفنى للتمريض" يواصلون اعتصامهم بجامعة طنطا للمطالبة بصرف الكادر العاملون بـ"الفنى للتمريض" يواصلون اعتصامهم بجامعة طنطا للمطالبة بصرف الكادر
واصل العشرات من العاملين بالمعهد الفنى الصحى التابع لجامعة طنطا، "أخصائى تمريض وفنى تمريض" اليوم الأحد، اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن العمل، أمام المعهد بالمجمع الطبى فى جامعة طنطا، للمطالبة بصرف الكادر، أسوة بباقى العاملين بالمستشفى والكليات الطبية.

وانضم العشرات من الطالبات بزيهم الموحد للاعتصام، وأغلق المعهد أبوابه بعد انضمام جميع العاملين به، وأغلقت قاعات المحاضرات، ووقف الطلاب والأخصائيون أمام بوابة المعهد وكلية التمريض رافعين لافتات للمطالبة بحقوقهم التى أعلنوها.

كان وفد من الفنيين قد التقى اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة مساء أمس السبت، وأكد أنهم لا سلطان لهم على المعهد كونه تابع للجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، وطالبهن بتحرير شكوى باسم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لمخاطبة وزير التعليم العالى.

كما فشلت جميع المفاوضات الودية التى أجرها الأمن الإدارى، وعميد كلية التمريض لفض الاعتصام والعودة للعمل، وأصر المحتجون على استكمال اعتصامهم المفتوح لحين وصول منشور رسمى يتضمن حقوقهم أسوة بجميع زميلاتهم فى الكليات والمعاهد، مؤكدين أن اللائحة الخاصة تنص أن المعهد قسم من الكلية.

يذكر أن طلبات المعتصمات تتضمن المطالبة بالعودة للقانون رقم 14 لسنة 2014، مادة 1، والذى شمل وذكر المعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، وتم تنفيذه على المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة وإلغاء القرار رقم "118" لسنة 2015 مادة "1" والذى حصر الصرف على المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الطلبة والإدارات الطبية، ولم تُذكر المعاهد الفنية للتمريض، وتسبب فى حرمانهم من حقهم قهرا وظلما على حد قولهم .

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (1)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (2)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (3)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (4)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (5)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (6)

اعتصام العاملين بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بطنطا (7)


>- بالفيديو.. لليوم الثانى.. تظاهر هيئة تمريض طب الأسنان جامعة طنطا للمطالبة بصرف الكادر
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مصر 365

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