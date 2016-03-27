الإندبندنت: تنظيم القاعدة استخدم صواريخ أرض جو لإسقاط مقاتلة إماراتية

كشف موقع الإندبندنت البريطانى، عن إسقاط تنظيم القاعدة الإرهابى لطائرة ميراج فرنسية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتى، باستخدام ذخائر روسية متطورة وصواريخ أرض جو فى اليمن.

وأضاف الموقع موضحا، أن طائرة سلاح الجو الإماراتى تحطمت وسقطت على جبل خارج المدينة الساحلية الجنوبية عدن يوم 14 مارس الماضى، وزعمت السلطات أن الحادث كان "نتيجة خلل فنى" إلا أن الإندبندنت شككت فى مدى مصداقية هذه الرواية، زاعمة أن الطائرة أسقطت باستخدام ذخائر روسية، الأمر الذى يثير شبح وصول الجماعات الإرهابية إلى صواريخ متطورة من نوعية (أرض –جو) فى دول أخرى مثل سوريا والعراق وأبعد من ذلك أيضا.

وتشارك دولة الإمارات فى حرب اليمن كجزء من التحالف الذى تقوده السعودية، التى نفذت حربا طويلة لمدة عام على المتمردين الحوثيين الشيعة، بداية من الجو، كما تورطت الإمارات أيضا فى حرب غير مباشرة مع تنظيم القاعدة فى شبة الجزيرة العربية (أكاب)، حيث يعمل التنظيم الإرهابى بدأب على حشد قواعده بهدوء لتعزيز سيطرته على جنوب اليمن.

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