أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سول تستثني المقيمين غير الشرعيين الذين يغادرون البلاد طواعية من حظر الدخول

Google+ Print
سول تستثني المقيمين غير الشرعيين الذين يغادرون البلاد طواعية من حظر الدخول سول تستثني المقيمين غير الشرعيين الذين يغادرون البلاد طواعية من حظر الدخول

مطار انتشون الدولي

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إن الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية بصورة غير شرعية سيتم إعفاؤهم مؤقتا من حظر الدخول في حال مغادرتهم للبلاد طواعية.

وقال مسئولون – حسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية – إن الوزارة سترفع مؤقتا الحظر المفروض على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في حال مغادرتهم للبلاد طواعية خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر القادمين.

ويتعين على الأجانب الذين يرغبون في المغادرة أن تكون لديهم جوازات سفر سارية المفعول وتذاكر طيران وأن يبلغوا مكتب الهجرة بيوم سفرهم.

وقد اتخذت الوزارة هذا القرار لإحكام قبضتها على العمال غير الشرعيين الذين يقيمون في البلاد بدون تأشيرات عمل معتمدة، في الوقت الذي ظل فيه عدد المهاجرين غير الشرعيين في كوريا الجنوبية عاليا في السنوات الأخيرة على الرغم من الجهود من قبل السلطات لوضع المشكلة تحت السيطرة.

ومن جانبه صرح مسئول في الوزارة – طلب عدم الكشف عن هويته – “إن الأجانب الذين لا يغادرون البلاد طوعا سيتم حظرهم من الدخول مرة أخرى إلى (كوريا الجنوبية) لمدة خمس سنوات”.

وحتى نهاية ديسمبر، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية مليون و899 ألف أجنبي، وأوضحت الوزارة في تقرير صدر مؤخرا إن منهم، 214 ألف أجنبي ، أو 2ر11 في المائة من المجموع ، يعتقد بأنهم مقيمون بشكل غير قانوني.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا