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المؤتمر الدولى للجمعية الفرنسية: عقاقير جديدة لعلاج الالتهاب العضلى

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المؤتمر الدولى للجمعية الفرنسية: عقاقير جديدة لعلاج الالتهاب العضلى المؤتمر الدولى للجمعية الفرنسية: عقاقير جديدة لعلاج الالتهاب العضلى
ناقش المشاركون فى المؤتمر الدولى الخامس للجمعية الفرنسية، سبل التوصل لعلاج الالتهاب العضلى، والذى يعد من الأمراض العصبية العضلية التى تؤدى إلى تقلص عضلى رهيب، ويصيب الذكور بنسبة واحد إلى 3500، ويسبب ضعف العضلات التى تصل إلى حد الشلل التام، حيث تم عرض عدة عقاقير فى انتظار موافقة الجمعية الأمريكية للعقاقير حتى يتم تسويقها.

وكان الباحثون قد اكتشفوا الجين المسئول عن هذا المرض فى 1986 والناتج عن خلل فى الجينات الوراثية والمسئولة عن هذه التشوهات، وعكف الدارسون على دراسة هذا الجين للتوصل إلى علاج.

ويصيب الالتهاب العضلى عشرات الأطفال من 5 سنوات إلى 15 عاما، وقد تم تجربة عقار "دريزابرسن" على حوالى 300 مريض، ولكن نتائج هذه التجربة لم توافق عليها وكالة العقاقير الأمريكية، وطلبت المزيد من المعلومات عن مدى فائدة هذا العقار قبل الموافقة على طرحه فى الأسواق.

ويجرى الطبيب الفرنسى "لويس – جارسيا" حاليًا مزيدًا من التجارب على إنتاج مضادات للإحساس من خلال خلايا العضلات للمريض بواسطة نقل الجين الذى به خلل وحقنه مرة أخرى للمريض.


>- ما الالتهاب العضلى التليفى.. وما طريقة العلاج؟
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