السفارة المصرية بعمان تتابع حادث المفرق.. والحكومة الأردنية تعزي في الضحايا

تتابع السفارة المصرية في عمان حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم الأحد بمحافظة المفرق الأردنية (75 كم شمال شرق عمان) وأسفر عن وفاة 7 عمال مصريين وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت ما بين البالغة والمتوسطة (جميعهم من محافظة الفيوم).

وتوجه السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن ورئيس القسم القنصلي المستشار شريف مختار إلى محافظة المفرق للوقوف على سير الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين إلى مصر ولتذليل أية صعوبات في هذا الصدد وأيضا للاطمئنان على حالة المصابين الآخرين.

وقال رئيس القسم القنصلي في السفارة – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن السفير ثروت تلقى اتصالا هاتفيا من محافظ المفرق أحمد الزعبي أبلغه فيه تعازي وزير الداخلية سلامة حماد والحكومة الأردنية في ضحايا الحادث ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

وأضاف مختار “إننا نتابع لحظة بلحظة تطورات الأمر مع محافظ المفرق الذي أبلغنا بدوره بوضع كل الإمكانيات الأردنية تحت تصرفنا فيما يتعلق بمسألة نقل الجثامين وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين”.

وعلى صعيد متصل .. أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم عامر السرطاوي – لمراسلة الوكالة – بأنه تم تشكيل لجنة من خبراء المرور بإدارة السير المركزية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث ، حيث أرجعت السبب إلى قيام سائق الميكروباص الذي يقل المصريين بتغيير المسرب (الاتجاه) بشكل مفاجىء نتيجة فقدان السيطرة.

وكانت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع حادث تصادم مروع ما بين سيارة نقل وميكروباص (هونداي صغير) على مثلث أم الجمال الغربي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص على الفور يحملون الجنسية المصرية نتيجة لتعرضهم لإصابات بالغة في الجسم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم أحدهم أردني الجنسية واثنان مصريان.

أ ش أ