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محام: إطلاق سراح كاتب عمود صيني بارز

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محام: إطلاق سراح كاتب عمود صيني بارز محام: إطلاق سراح كاتب عمود صيني بارز

الشرطة-الصينية

قال محامي كاتب عمود صيني بارز يوم الأحد إنه تم إطلاق سراح موكله بعد اعتقاله في وقت سابق من الشهر للاشتباه في صلته بخطاب نشر على الانترنت ينتقد الرئيس الصيني شي جين بينج.

واختفى جيا جيا الذي يكتب عمودا بصفة دورية في موقع تينسينت الإلكتروني يوم 15 مارس  قرب الوقت الذي كان من المقرر أن يستقل فيه الطائرة من بكين إلى هونج كونج.

وبحسب روريترز،  قال محاميه يان شين لرويترز في وقت سابق إن الشرطة اعتقلت جيا في مطار بكين.

وكان جيا حذر زملاءه من إعادة نشر خطاب مفتوح يدعو شي للاستقالة.

وقال المحامي اليوم الأحد إنه “ليس من المناسب” توضيح أسباب محددة لاحتجاز جيا. وامتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك مرتبطا بالخطاب.

وتابع يان “أفرج عنه وعاد بالفعل لبيته.” وقال إنه لا يمكن الاتصال بجيا حاليا للتعليق.

وفي وقت سابق أبلغ يان رويترز إن جيا لم يكتب الخطاب الذي ينتقد شي لكنه عبر عن قلقه من أن يحدث شيء ما له بسبب تحذيراته لزملائه حول هذا الموضوع.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة في بكين على الأمر.

 

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